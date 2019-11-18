"رابطة أمهات المختطفين" 1800 مختطف في سجون الحوثي

المصدر: عدن-البيان

قالت رابطة أمهات المختطفين، إن أكثر من 1800 مختطف ومخفي في سجون جماعة الحوثي المسلحة، منهم 450 مرت عليهم أربع سنوات.وأضافت الرابطة في بيان خلال وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية بصنعاء.

وقالت الرابطة في بيانها «أربعة أعوام من إطالة أمد الاختطاف والإخفاء بدون مسوغ قانوني، لمئات المواطنين المدنيين الأبرياء». وأضافت أن المختطفين «يتجرعون التعذيب والمرارة من خلف القضبان، وتخذلهم المنظمات الحقوقية والإنسانية».

وناشد البيان، اليمنيين، بالسعي مع أمهات المختطفين والمخفيين قسراً، لإنقاذهم وإطلاق سراحهم، والضغط الفردي والجماعي إعلامياً وحقوقياً واجتماعياً وقانونياً، حتى الإفراج عنهم.