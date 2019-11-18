مساعٍ سودانية لتوطين السلام من الداخل

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عن مساعيها لتوطين السلام داخل المجتمع من خلال ربط رؤية المجتمع بعملية المفاوضات، التي مقرر انطلاق الجولة الثانية منها بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وبحث عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس مع نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس الجبهة الشعبية المتحدة، الأمين داؤود، أمس، إمكانية حشد الدعم المجتمعي تجاه السلام، وتقريب المسافات بين عملية التفاوض واتفاقيات شرق السودان الموقعة سابقاً، بالإضافة إلى ضمان سير السلام جنباً إلى جنب مع عملية التحول الديمقراطي بالبلاد.

وقال الأمين داؤود، الذي يتزعم إحدى الفصائل الممثلة لشرق السودان في الجبهة الثورية، في تصريح صحفي إن عودة الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة إلى الداخل جاء استناداً إلى اتفاق حسن النوايا والاتفاق السياسي اللذين تم توقيعهما بجوبا بين الحكومة والجبهة الثورية.

خريطة طريق

وأكد أن الهدف من عودته يتمثل في إجراء اتصالات مع أطياف المجتمع والتبشير بالسلام في ولايات شرق السودان، وقال إن الجبهة الشعبية ستعود إلى منبر جوبا لاستئناف عملية التفاوض في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري، حسب المسارات التي حددتها خريطة طريق التفاوض التي وقعتها الأطراف خلال الجولة السابقة، ولفت إلى أن رؤية فصيله تقوم على قومية العملية السلمية لتشمل كل المكونات الاجتماعية في الشرق وتمتد إلى الوطن كله.

وفي الاتجاه ذاته، بدأ وفد حسن النوايا التابع لحركة جيش تحرير السودان الذي عاد إلى داخل البلاد مؤخراً طوافاً على إقليم دارفور، ابتدرها بزيارة معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور. وقال رئيس الوفد مساعد رئيس الحركة جمعة الوكيل: إن قضايا النازحين ومطالبهم تمثل واحدة من أهم أولويات حركته، مؤكداً أهمية مشاركتهم في عملية التفاوض عبر المنابر كافة وتقديم الخدمات الضرورية لهم، وإشراكهم في المؤسسات كافة خاصة المفوضيات والوزارات.

وأكد الوكيل خلال مخاطبته النازحين بمعسكر «زمزم» أن مشروع حركة جيش تحرير السودان يرتكز على التنمية والسلام، ولفت إلى أنهم حملوا السلاح من أجل قضايا الإنسان في دارفور، وشدد على عدم المساومة على حقوق أهل دارفور، خصوصاً النازحين، مؤكداً مساعيهم لتوفير كل مقومات العودة الطوعية.