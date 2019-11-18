«الجامعة» ترحب بقرار تجديد تفويض «أونروا»

المصدر: القاهرة - وام

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتصويت بأغلبية ساحقة بلغت 170 صوتاً على تمديد اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة مهام ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لغاية عام 2023.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة د. سعيد أبو علي في تصريح له أمس، إن ما يعكسه هذا التصويت من دعم وقناعة من المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة طبقاً لتفويضها الأصلي وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة، وتحقيق السلام العادل الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأشاد الأمين العام المساعد، بهذا التصويت الذي يؤكد على الثقة بدور «أونروا»، ويعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتمسك بتحقيقها بما في ذلك الحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة.