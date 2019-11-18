رسائل نصية تحذر من التجمعات غير القانونية

المصدر: طهران - وكالات

لجأت السلطات القضائية والأمنية في إيران، إلى إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة للمواطنين، لتحذيرهم من الانخراط في الاحتجاجات المتصاعدة، التي أطلقها ارتفاع أسعار البنزين، بحسب تقرير لموقع «سكاي نيوز عربية».

وتداول المتظاهرون رسائل نصية، وصلت إليهم من السلطات القضائية، حيث حذر النائب العام في مقاطعة البرز، المواطنين من حضور «التجمعات غير القانونية»، أو أنهم سيواجهون عواقب قانونية، حسبما أورد «راديو فاردا» الناطق بالفارسية.

وفي رسالة نصية أخرى، حذر مجلس تنسيق الأمن والاستخبارات في مدينة بوشهر جنوبي البلاد، المواطنين، وطالبهم بمغادرة تجمعات الاحتجاج بسرعة، أو مواجهة العواقب. كما تم إرسال رسائل نصية مماثلة من قبل السلطات في كرمان ومقاطعات خوزستان الغنية بالنفط، بحسب «فاردا».