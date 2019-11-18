الداخلية العراقية: «العصائب» وراء اختطاف عميد معهد التطوير

المصدر: بغداد - البيان

كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية، عن اسم الجهة التي قامت باختطاف عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في الوزارة، اللواء ياسر عبدالجبار، قبل أيام، وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحقيقات أكدت أن ميليشيا عصائب أهل الحق هي المسؤولة عن عملية الاختطاف التي جرت في منطقة الجادرية، بحسب قناة الحرة الأمريكية الناطقة بالعربية. وأضاف إن «عملية اختطاف اللواء ياسر عبدالجبار تمت نتيجة رفضه منح 150 مقعداً حاولت العصائب فرضها عليه وإدراجهم ضمن طلبة معهد التطوير الأمني».

وأوضح المصدر، أن «كتلة صادقون التابعة للعصائب تحججت بأن لديها 15 نائباً في البرلمان، وبالتالي يجب منح كل نائب 10 مقاعد في معهد التطوير الأمني، الأمر الذي رفضه اللواء ياسر عبدالجبار».