غارات جوية روسية على قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي

المصدر: دمشق ـ وكالات

نفــذت الطائرات الحــربية الروسية غارات جـــوية على قـــرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم 3 نساء، فيما يرجح أن يرتفع عــدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود عالقين ومفقودين تحت الأنقاض، تعمل فرق الإنقاذ على انتشالهم.

على صعـيد متــصل ارتفع عدد القتلى إلى 4 الذين قضوا بضربات جوية روسية استهدفت تجمع خيم للنازحين بالقرب من الطريق الدولي شمال سراقب، وعلــم المــرصد السوري أن الضـربات الروسية استهدفت أيضاً موقعاً لهيئة تحرير الشام من دون معلومات عن الخسائر البشرية.

كما استهدفت الطائرات الروسية بلدة كفرنبل ومنطقة جبل الأربعين جنوب إدلب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص في كفرنبل، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على معرزيتا بريف إدلب الجنوبي.

وعلى صعيد متـــصل، تدور اشتــباكات عنــيفــة على محــاور كبــانة بجبل الأكـراد شـــمال اللاذقـــية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل ومجموعات متطرفة من جانب آخر، تترافق مع قصف بري متـــبادل بشكل مكثف، إضافة لقصف جوي، ومعلومات عن خسائر بشرية بين طرفي القتال.