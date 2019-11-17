توافق على مواصلة اجتماعات «سد النهضة» في ديسمبر

المصدر: أديس أبابا - وكالات

أعلن وزيرا المياه السوداني والإثيوبي، أن مفاوضات سد النهضة الحالية التي استضافتها أديس أبابا، كانت الأكثر نجاحاً. وقال ياسر عباس محمد وزير المياه السوداني على هامش ختام المفاوضات، إن وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا توافقوا على مواصلة الاجتماع في القاهرة الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه تم التوافق خلال مفاوضات أديس أبابا على أن تستكمل الاجتماعات الثلاثة الباقية بين القاهرة والخرطوم، فيما تستضيف إثيوبيا الاجتماع الرابع. وأكد وزير المياه السوداني، أن الاجتماعات التي شهدتها أديس أبابا على مدار اليومين الماضيين كانت ناجحة حول الست نقاط التي تمخضت عن اجتماع الخرطوم.