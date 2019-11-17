اللبنانيون يضيئون الشموع على روح علاء أبو فخر

المصدر: بيروت - وكالات

أضاء اللبنانيون المعتصمون الشموع على روح «شهيد الثورة» علاء أبو فخر، ورُفعت صوره في مختلف ساحات الاعتصام من الشمال حتى الجنوب، ووُزعت الأكاليل والنصب تحيةً لروحه.

وكان علاء أبو فخر قد توفي إثر طلق ناري في الرأس عند حاجز على الطريق في منطقة خلدة، بعدما نزل برفقة أولاده وزوجته لقطع الشارع مع اللبنانيين، بعد المقابلة التلفزيونية لرئيس الجمهورية التي استفزت الشارع اللبناني.

وسارع المتظاهرون إلى تأبينه ووصفه بـ«شهيد الثورة». وتتواصل التظاهرات المناوئة للنخبة الحاكمة في لبنان، منذ أسابيع، وسط أزمة اقتصادية خانقة، وبالرغم من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت وطأة الاحتجاجات، فإن الشارع لم يهدأ.