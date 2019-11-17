حمدوك: السلام والمحاسبة على رأس أولويات الحكومة

المصدر: الخرطوم - البيان، وكالات

أعلن رئيس الوزراء السوداني، د. عبدالله حمدوك، أن حكومته تضع قضايا تحقيق السلام ومكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة، على رأس أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.. في وقت حددت المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس المعزول عمر البشير، الرابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضايا متعلقة بالفساد.

وافتتح حمدوك، أمس، أعمال مؤتمر «نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان»، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي، ووزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني، وعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وقال حمدوك إن المؤتمر سيتناول عدداً من القضايا، والتي تعد من صميم قضايا الانتقال، والمتمثلة في وضع الأسس لسودان المستقبل.

واستعرض حمدوك، برامج وأولويات الحكومة المدنية الانتقالية، مبيناً أن حكومته مهتدية بشعار الثورة «حرية سلام وعدالة»، الذي يمثل المرشد لبرنامج الفترة الانتقالية. وأكد أن إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام، على رأس أولويات برنامج الحكومة، إلى جانب إشاعة الحريات العامة والخاصة، وضمان حقوق الإنسان، ووضع سياسة خارجية متوازنة، تخدم مصالح السودان، وضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات، مع التمثيل العادل والمستحق في هياكل الحكم، خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف «مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة، بجانب إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة، تمثل أيضاً أولوية، خاصة أن تركة ثلاثين عاماً لا يمكن حلها بين يوم وليلة».

في الأثناء، حددت المحكمة المختصة بمحاكمة البشير، يوم الـ14من ديسمبر المقبل، موعداً للنطق بالحكم، وإصدار قرارها النهائي في القضية التي يواجه فيها البشير تهماً عدة، تحت طائلة قانوني الثراء الحرام والمشبوه والنقد الأجنبي..

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