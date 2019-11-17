المئات يتظاهرون تضامناً مع غزة في ميدان «تايمز سكوير»

المصدر: نيويورك - وكالات

تظاهر المئات في ميدان «تايمز سكوير» بمانهاتن وسط مدينة نيويورك الأمريكية، تضامناً مع غزة، ورفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع، بمبادرة من منظمات «شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى»، ومنظمة «العودة نيويورك»، واتحاد المسلمين الأمريكيين، ومجموعات أخرى ومشاركة عشرات الشباب والطلاب والمتضامنين الفلسطينيين والأمريكيين.

وألقى متحدثون من منظمات مختلفة كلمات أجمعوا خلالها على رفضهم للعدوان والحصار على غزة ودعمهم لفصائل المقاومة، وتنديدهم بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في مسيرات العودة، مروراً بالعدوان الأخير الذي أدى إلى استشهاد 34 فلسطينياً، وإصابة 111.

واستمرت التظاهرة أكثر من ساعة في الميدان وسط هتافات داعمة لغزة وفلسطين ومنددة بجرائم الاحتلال، ثم تحركت جنوباً نحو ميدان هيرالد.

وأكد منسق شبكة صامدون في أمريكا «جو كاترون» أن هذه التظاهرة تعتبر الأكبر والأكثر حماسة لفلسطين يتم تنظيمها في مدينة مهمة كنيويورك منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال في ديسمبر 2017.

وأكد كاترون أن هذه الفعاليات الضاغطة ستستمر انتصاراً لفلسطين وغزة، ورفضاً لممارسات الاحتلال، ومن أجــل الضغـط على الإدارة الأمريكية لوقــف دعمها وانحيازها الفاضح للاحتـلال.