لوكسمبورغ تعالج جرحى غزة

المصدر: لوكسمبورغ - وكالات

قررت سلطة لوكسمبورغ تقديم المنحة العلاجية لشبان من قطاع غزة، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال. وقالت مصادر إعلامية إن مجلس وزراء لوكسمبورغ وافق على منح المركز الشفائي في لوكسمبورغ الميزانية اللازمة لتقديم العلاج لشبان من قطاع غزة، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدة عام كامل، يبدأ مطلع يناير المقبل.

وسيتولى المركز الشفائي تحمل نفقة علاج هؤلاء الشبان، الذين أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2018، والموجودين حالياً في مراكز طبية تتبع منظمة «أطباء بلا حدود» في غزة وعمان، فيما تتولى وزارة الصحة والتعاون الدولي في لوكسمبورغ نفقات الإقامة.

وستقوم منظمة «أطباء بلا حدود» بإجلاء الحالات الصعبة التي تتطلب إجراء عمليات جراحية معقدة.