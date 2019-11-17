اتحاد نقابات المصارف اللبنانية يبحث اليوم رفع الإضراب

المصدر: بيروت - وكالات

أعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أن الاتحاد سيجتمع، اليوم الأحد أو غداً الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن إنهاء إضراب، بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة.

وبدأ الاتحاد إضراباً الثلاثاء الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمان، إذ تعمّ احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد، ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيوداً جديدة. وقال جورج الحاج، رئيس الاتحاد، إن البنوك قد تعيد فتح أبوابها يوم الاثنين في أقرب تقدير إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية.

وعبّر عن دعمه الخطة، لكنه قال إنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن. وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.