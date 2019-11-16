الجيش الليبي يأسر مرتزقة أجانب في طرابلس

المصدر: بنغازي، طرابلس - البيان، وكالات

تمكنت قوات الجيش الليبي من إلقاء القبض على 9 مرتزقة يحملون جنسيات أفريقية، في محاور القتال بالعاصمة طرابلس. وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش، إنه تم إلقاء القبض على المرتزقة الأفارقة، وهم يقاتلون ضد الجيش الليبي، كما سيتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية، حتى يتم نقلهم إلى مدينة بنغازي، لإكمال الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشفت شعبة الإعلام الحربي في إفادة لها، تدمير وحدات الجيش الليبي للخطوط الدفاعية للميليشيات في نقاط متقدمة بمحور السبيعة جنوبي طرابلس. وتابعت أن الجيش الليبي خاض اشتباكات عنيفة مع المليشيات، أجبرتهم على التراجع إلى نقاطهم الخلفية، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصرهم، وإصابة آخرين، والقبض على 9 مرتزقة من الجنسيات الأفريقية.

كما اقتحمت القوات المسلحة بمحور عين زارة، مرصداً للاستطلاع القتالي التابع للمليشيات، ما أسفر عن قتل إرهابييْن وأسر آخريْن. ونفذ سلاح الجو الليبي عدداً من الطلعات القتالية التي استهدفت تمركزات المليشيات المسلحة بمحيط العاصمة الليبية طرابلس