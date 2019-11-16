روسيا ترسل قوات إلى قاعدة جوية في حلب

المصدر: موسكو - وكالات

ذكرت قناة زفيزدا التلفزيونية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أمس أن موسكوأرسلت طائرات هليكوبتر مسلحة وقوات إلى قاعدة جوية واسعة في شمال سوريا أخلتها القوات الأمريكية.

وعرضت القناة مقطعاً مصوراً يظهر أفراداً من الشرطة العسكرية الروسية أثناء وصولهم جواً إلى القاعدة الجوية السورية في شمال محافظة حلب بالقرب من الحدود التركية ثم انتشارهم لتأمين المنطقة.

تأتي هذه الخطوة بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي أمراً مفاجئاً بسحب قوات بلاده من بعض أنحاء سوريا. وقالت القناة إن هذه القاعدة ستستخدم كمركز لتوزيع المساعدات الإنسانية على السكان، في حين يسيطر الجيش السوري المتحالف مع موسكو على المطار العسكري.

وذكرت زفيزدا أمس الجمعة أن روسيا أقامت قاعدة لطائرات الهليكوبتر في مطار في القامشلي بشمال شرق سوريا في خطوة تهدف لزيادة سيطرة موسكو على الأحداث على الأرض هناك.