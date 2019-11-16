ترحيب فلسطيني بتجديد تفويض وكالة الأونروا

المصدر: رام الله - رويترز

رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الأمم المتحدة، أمس، لصالح تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) رغم الضغوط الأمريكية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف».وأضاف في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذا التصويت «تعبير عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلاً نهائياً وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة».

وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تغريدة على تويتر:

«تسع دول صوتت لصالح القرار أكثر مما صوتت عام 2016... إنه انتصار للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهزيمة لأعداء القانون الدولي، والذين اختاروا الجانب الخطأ للتاريخ».