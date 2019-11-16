حرب الميليشيا تخلّف مليوني نازحة في اليمن

المصدر: ■ عدن - البيان

أكدت الحكومة اليمنية أن مليوني امرأة نزحن بسبب الحرب التي سببتها ميليشيا الحوثي، كما أكدت أن عائدات الرسوم على شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر معظمها من ميناء الحديدة.

وقالت مسؤولون يمنيون إن أكثر من مليوني امرأة نزحن جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ أكثر من 5 سنوات. مطالبين الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لحماية النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

وأوضحوا أن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي ساهمت بشكل كبير بزيادة معاناة المرأة، ووصل عدد النساء النازحات إلى أكثر من مليوني امرأة. كما تسببت في حرمان أكثر من 1.5 مليون امرأة من الخدمات الصحية أثناء الحمل. ودعوا المنظمات الدولية والأمم المتحدة لإدانة ما تتعرض له المرأة في المحافظات غير المحررة، واتخاذ إجراءات حماية للمرأة.

الوقود

وعلى صعيد منفصل أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا ارتفاع إيرادات الرسوم على شحنات الوقود إلى أكثر من 29 مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر وفي جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الذي يخضع لسيطرة الميليشيا.

وقالت اللجنة في بلاغ إنه من نتائج تطبيق قرار ربط تصاريح الاستيراد بالحكومة في عدن تم تحقيق إجمالي إيرادات تتجاوز 29 مليار ريال.خلال الفترة من 13 أغسطس إلى 14 نوفمبر، معظمها من ميناء الحديدة بنسبة 44%، يليه ميناء عدن بنسبة 35%، ثم المكلا بنسبة 16% وأخيراً ميناء نشطون في محافظة المهرة الذي حقق نسبة 5% من إجمالي الإيرادات.

وحسب اللجنة فإن هذه الإيرادات ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة وهي مؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية والمضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي.

جدول زمني

وقالت اللجنة إنه بالتنسيق مع المبعوث الدولي وبدعم الدول الراعية للسلام أدت مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار في ميناء الحديدة إلى تحقيق 12.8 مليار ريال إيرادات ستسمح بوضع آلية وجدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات.