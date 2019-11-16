الحوثي نفذ 130 هجوماً على منشآت طبية

المصدر: ■ عدن - وكالات

قال مشروع قاعدة بيانات إنه قام بتوثيق أكثر من 130 هجوماً على منشآت طبية في اليمن منذ أبريل 2014 في جرائم حرب واضحة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد تقرير جمع البيانات التابع للأمم المتحدة -هو برنامج مفتوح المصدر يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن- أن ميليشيا الحوثي، وكيل إيران في اليمن، هي المسؤولة عن الهجمات التي طالت المنشآت الصحية خلال السنوات الماضية

ودمرت ميليشيا الحوثي مرافق الرعاية الصحية، وأوقفت اعتماداتها المالية ونصف المرافق الصحية في البلد لا تعمل بكامل طاقتها مع نقص الأدوية الأساسية

وكان تقرير سابق قد كشف أن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد العاملين الصحيين في اليمن، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 2019، تمثلت في الاعتداء والقتل والاختطاف والاعتقال، وهجمات على المنشآت الصحية ألحقت بها أضراراً بالغة.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن «الهجمات على الرعاية الصحية في اليمن» حصلت «وكالة 2 ديسمبر» على نسخة منه، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 15 انتهاكاً ضد العاملين الصحيين في مناطق سيطرتها، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019، وبمعدل حالة انتهاك واحدة لكل 6 أيام.