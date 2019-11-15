تواصل المظاهرات في العراق وانتشار كثيف للقوات في الشوارع

المصدر: وكالات

دخلت المظاهرات والاعتصامات في العراق يومها الثاني والعشرين في ظل إجراءات أمنية وانتشار كبير للقوات العراقية في الشوارع.

وسادت أجواء الهدوء على ساحات التظاهر في ساحة التحرير والخلاني في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية وميسان وواسط والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف وبابل بعد ليلة شهدت كرنفال فرح وابتهاج على خلفية فوز المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم على نظيره الايراني ضمن جولة المنافسات المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا .

وذكر شهود عيان أن ساحات التظاهر شهدت منذ صباح اليوم أوسع حملة لتنظيف الشوارع ورفع القمامة من ساحات التظاهر بالاستعانة بسيارات أمانة بغداد شارك فيها مئات المتظاهرين في ساحات التظاهر فيما شهدت أماكن التماس مع القوات الأمنية في ساحة التحرير وساحة الخلاني عدم قوع أية صدامات.

وبدأ المئات من العراقيين بالتوافد إلى ساحات التظاهر للمشاركة في المظاهرات والاعتصامات الشعبية المتواصلة منذ 22 يوما حاملين اعلام العراق .

وانتشرت القوات الامنية معززة بآليات عسكرية في جميع الشوارع المؤدية الى ساحات التظاهر وفي محيط الابنية الحكومية والمصارف.