34 شهيداً و100 جريح جراء العدوان الاسرائيلي على غزة

المصدر: وكالات

أسفر العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة عن مقتل 34 فلسطينياً وجرح أكثر من مئة آخرين.

فيما جرح فلسطينيان في القصف الاسرائيلي الذي استهدف فجر الجمعة مواقع لحركة الجهاد الاسلامي الجمعة في غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في القطاع.

وقالت الوزارة إن القصف أدى إلى جرح فلسطينيين اثنين نقلا إلى مستشفى في جنوب غزة.

من جهته، دان جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان "انتهاك وقف إطلاق النار والصواريخ التي أطلقت ضد اسرائيل"، مؤكدا أنه "مستعد لمواصلة التحرك طالما أن ذلك ضروري ضد أي محاولة للمساس بالمدنيين الاسرائيليين".

وكان جيش الاحتلال أعلن أنه قصف مجددا اهدافا لحركة الجهاد الاسلامي الجمعة في غزة في تطور يهدد اتفاق التهدئة الساري منذ الخميس في القطاع بعد يومين من المواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد وفصائل فلسطينية أخرى.