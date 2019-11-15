الصحة العالمية: أكثر من مليوني حالة إصابة بالكوليرا في 3 أعوام باليمن

المصدر: جنيف-وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن العدد التراكمي لحالات الكوليرا المشتبه بها، والمبلغ عنها في اليمن، منذ أكتوبر 2016 وحتى أغسطس الماضي، بلغت مليونين و36 ألفاً و960 حالة إصابة، بما في ذلك 3 آلاف و716 حالة وفاة، بمعدل وفيات 0.18 في المئة.

وأشارت المنظمة في تقريرها عن حالة الكوليرا في اليمن، حتى أغسطس الماضي، أن اليمن عانت من 3 موجات لمرض الكوليرا خلال الأشهر الـ 23 الأخيرة، جراء انهيار القطاع الصحي، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال، الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وتسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في تعطل شبكات الصرف الصحي، وإيقاف نفقات مشاريع المياه، ما ساهم في انتشار الكوليرا، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن.

ويعاني نحو 17.8 مليوناً من نقص إمدادات المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ولا يحصل 19.7 مليوناً على خدمات رعاية صحية كافية، وفقاً لتقارير أممية.