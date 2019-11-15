موفد فرنسي: لبنان يواجه صعوبات كبيرة

المصدر: بيروت - وكالات

رأى مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو في مؤتمر صحافي عقده في قصر الصنوبر، أن «الصعوبات التي يواجهها لبنان كبيرة وهي مدعاة قلق الجميع». ودعا إلى «تشكيل حكومة سريعاً». وطالب فارنو بحكومة «سريعة، كفؤة، وفعالة، قادرة على اتخاذ قرارات تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني وقادرة على إعادة الثقة».

وقال: «لطالما وقفت فرنسا إلى جانب لبنان في الأوقات الجيدة، وفي الأوقات الصعبة ونحن مدركون للأزمة التي يواجهها لبنان، وهي أزمة اقتصادية سياسية واجتماعية، والهدف من زيارتي هو الاستماع وفهم ما يريده اللبنانيون وليس لفرض الحلول». ووضع مهمته «في إطار الصداقة العميقة بين البلدين وفي إطار احترام سيادة لبنان».

وكانت مصادر دبلوماسية تواكب زيارة الموفد الفرنسي كشفت أن مهمته تتركز على ابلاغ قلق فرنسا من تدهور الأوضاع السائدة في لبنان ونقل رغبة الرئيس ماكرون بضرورة اتفاق الساسة اللبنانيين على الاسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب اللبناني والمطالب المحقة للمتظاهرين السلميين.