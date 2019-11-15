مساعدات غذائية إماراتية لأهالي شبوة

المصدر: الحديدة، شبوة ـ البيان، وام

قدمت دولة الإمارات 12 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة بئر علي بمديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية.

وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية المتواصلة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - الذراع الإنسانية للدولة - قافلة إغاثية إلى منطقة بئر علي شملت 150 سلة غذائية جرى توزيعها على الأسر غير القادرة.

بالمقابل، وفي حلقة من حلقات مسلسل ترويع المدنيين المستمرة، استهدفت ميليشيا الحوثي مسجداً وأحياء سكنية في جنوبي الحديدة، بالتزامن مع اجتماع المبعوث الدولي مارتن غريفيث مع قائد المقاومة الوطنية اليمنية، عضو قيادة القوات المشتركة لتحرير الساحل الغربي العميد طارق صالح، وناقشا الانتهاكات المتواصلة للميليشيا لاتفاق استوكهولم بشأن الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيا استهدفت مسجد عمر بن الخطاب في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتسببت بأضرار كبيرة في المسجد. كما استهدفت ميليشيا الحوثي تجمعات سكنية في مديرية حيس جنوبي الحديدة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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