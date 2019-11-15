إنهاء النفير العام بالمناطق المحررة في ليبيا

المصدر: طرابلس ـ وكالات

أنهى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، حالة النفير العام في المناطق المحررة، والإبقاء عليها في مواقع العمليات العسكرية.

وحسب القرار الذي اتخذه صالح، فإنه تم الإبقاء على حالة النفير والتعبئة العامة بمواقع العمليات العسكرية فقط، والممتدة من سرت شرقاً، وحتى رأس جدير غرباً، امتداداً إلى الجنوب الغربي.

ويمثل قرار إنهاء «التعبئة العامة»، تعديلاً لقرار أصدره رئيس مجلس النواب في 30 يونيو الماضي، يقضي بإعلان حالة النفير العام في جميع أنحاء ليبيا، رداً على التهديدات التركية لبلاده.

ويعد المستشار عقيلة صالح، قائداً أعلى للقوات المسلحة الليبية، إضافة لكونه رئيساً لـ «النواب»، وفقاً لقرار عن المجلس صدر في 2014.