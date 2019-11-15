جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض قذيفة أطلقت من غزة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، اعتراض القبة الحديدية قذيفة واحدة أُطلقت من قطاع غزة.

وأصدر جيش الاحتلال بياناً جاء فيه: «متابعةً للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة، فالحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية اعترضتها القبة الحديدية».

وتلك هي المرة الثانية، أمس، التي تطلَق فيها قذائف من غزة، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال، في بيان سابق، إنه «تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتين».