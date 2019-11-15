«حماس» بعيدة عن مرمى إسرائيل للمرة الأولى

المصدر: غزة - وكالات

قصف الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، قطاع غزة دون استهداف حركة حماس التي وجدت نفسها عالقة بين الدعوة إلى الانضمام إلى القتال ورغبتها في الحفاظ على التهدئة مع إسرائيل.

ولطالما حملت إسرائيل حركة حماس مسؤولية كل الهجمات التي تنطلق ضدها من القطاع حيث يقطن نحو مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ أكثر من عقد، وقد شهد منذ 2008 على ثلاث حروب مع إسرائيل. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال لوكالة فرانس برس «استطعنا خلال العملية التمييز بين حماس والجهاد الإسلامي».

وأضاف كونريكوس «ركزنا على أهداف تابعة للجهاد الإسلامي». ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن أبو العطا كان «مسؤولاً تقريباً عن كل هجوم نفذ ضد إسرائيل خلال الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في سبتمبر الماضي هدفاً لأحدها، بحسب إسرائيل. وتقول مصادر عسكرية إن أبو العطا قاد ذلك الهجوم بقذيفة صاروخية أطلقت على أسدود خلال اجتماع انتخابي لنتانياهو قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما اضطره لمغادرة المكان على عجل.

ولم تعلق حماس بصوت عال على التصعيد الأخير. وبدا واضحاً أنها لا تريد تخريب تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها مع إسرائيل بوساطة مصرية وأممية في مارس 2018. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة غزة جمال الفاضي أن حماس في «مأزق».

ويقول «حماس في مأزق، فهي تحاول إرضاء الوسطاء واحترام التفاهمات مع إسرائيل، ومن جهة ثانية تواجه ضغط الشارع الذي يسأل أين حماس من المعركة».