الاحتلال الإسرائيلي يفتح معبر كرم أبو سالم

المصدر: غزة - وكالات

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، بدءاً من الأحد، بعد إغلاقه خلال الأيام الأخيرة التي شهدت توتراً عسكرياً.

وقالت لجنة تنسيق البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية إن المعبر سيعاد افتتاحه بعدما ظل مغلقاً على مدى 3 أيام سابقة.

ومن جهة أخرى، أعلن ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رفع كل القيود التي كانت مفروضة على المواطنين في المناطق الحدودية لغزة مع الجانب الإسرائيلي، بعد مشاورات أمنية. وأفادت تقارير إعلامية بأن الجبهة الداخلية في إسرائيل أصدر تعليمات لجميع مناطق الكيان بالعودة للحياة الطبيعية باستثناء غلاف قطاع غزة.