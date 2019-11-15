"الدفاع اليمنية": مصرع قيادى حوثى فى مواجهات مع قوات الجيش غرب تعز

المصدر: تعز-وكالات

لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي حتفه أول من أمس مع عدد من عناصر الميليشيا خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان، إن القيادي الحوثي المكنى أبو جحدل، قتل مع عشرة عناصر من الميليشيا، أثناء محاولة فاشلة لتسللهم باتجاه مواقع في منطقتي حذران والصياحي، غرب تعز. وأكدت مصادر ميدانية، تمكن قوات الجيش من التصدي للهجوم بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات. بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات الميليشيات الحوثية، في وادي حذران، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، وكبدتها خسائر.

ويعد هجوم الحوثيين هو الثاني بعد أقل من 24 ساعة، من صد قوات الجيش اليمني لهجوم مماثل في ذات الجبهة.