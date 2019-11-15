الإمارات تدعو إلى تعزيز النقل البحري الآمن

المصدر: القاهرة- البيان

شاركت دولة الإمارات في الدورة الـ 32 لمجلس وزراء النقل العرب، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مقرها الرئيس بالإسكندرية.

حيث تمت الموافقة على مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة تفعيل الاتفاقيات بين الدول، وذلك من أجل سهولة حركة تنقل بين الدول العربية، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة عليها ويجب احتسابها طبقاً للحمولة والمسافة المقطوعة على الأرض ونوع الحمولة، وسيتم عرضها على اللجنة الفنية للنقل لدراستها وتطبيقها.

وترأس وفد الدولة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزيرتطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وتخلل الحدث حزمة من الاجتماعات الرفيعة المستوى، حضرها نخبة من الوزراء العرب، ومسؤولون من مختلف القطاعات الحكومية العاملة في مجال النقل البحري.

وقال النعيمي: إن دولة الإمارات تشارك في اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب بشكل سنوي، في إطار حرصها على تعزيز الجهود العربية والدولية المشتركة في مجال بناء منظمة بحرية آمنة ونظيفة في العالم العربي والحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة ضمن قطاع النقل البحري، لما له من دور أساسي في ما يتعلق بحركة التجارة العالمية.

ونحرص من خلال مشاركتنا في دورة هذا العام على دعم أواصر التعاون بين جميع الدول العربية للوصول إلى نقل بحري آمن ورائد لنمو مستدام يعمل على زيادة فاعلية ربط الإمارات بالدول الأخرى.

مكانة رائدة

وأضاف النعيمي: إن الإمارات استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة رائدة على الخريطة العالمية في مجال النقل البحري والبري، وتمكنت خلال فترة قصيرة من تحقيق إنجازات نوعية جعلتها اليوم موطناً لعشرين ميناء رائداً عالمياً،.

حيث أصبح قطاع النقل البحري لاعباً أساسياً في اقتصاد الدولة، كما تمتلك الدولة بنية تحتية متقدمة ومراكز لوجستية الأهم في العالم، فضلاً احتضانها كوادر بشرية مؤهلة تتمتع بخبرات وإمكانات عالمية المستوى في القطاع البحري.

تأهيل المواهب

وتوجه معاليه بالشكر والتقدير على الجهود التي تبذلها «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» في تأهيل مواهب متخصصة ومبتكرة في النقل البحري ورفع كفاءة البحارة باعتبارهم الأساس في تطوير منظومة النقل البحري لأنهم نواة العمل بالبحر، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون مع الدول العربية للارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري بما يحقق استدامة القطاع.

يشار إلى أن الاجتماع شهد تسليم رئاسة الدورة الـ 32 لمجلس وزراء النقل العرب لموريتانيا.