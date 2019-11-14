غارات إسرائيلية توقع ضحايا وسط قطاع غزة

المصدر: د ب ا

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 112 آخرون في غارات إسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 32 شهيداً منذ الثلاثاء.

جاء ذلك حسبما أعلن أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، عبر حسابه على تويتر.

يشار إلى أن هذا التصعيد جاء بعد أن قتلت غارة إسرائيلية، بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مع زوجته الثلاثاء.

ومنذ ذلك الحين تواصل حركة الجهاد إطلاق صواريخ على إسرائيل، التي ترد بشن غارات على قطاع غزة.