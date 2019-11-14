القوات المشتركة تصد هجمات حوثية بتعز ولحج

المصدر: تعز- صلاح صالح، عدن - البيان

تمكنت القوات المشتركة في جبهة حبيل حنش بلحج من كسر محاولة تسلل لعناصر حوثية، ما أسفر عن مقتل العشرات من الميليشيا.

كما صد الجيش الوطني في تعز هجومين لميليشيا الحوثي على غرب وشمال شرقي المدينة مكبداً إياها عدداً من الخسائر البشرية والآليات العسكرية.

فيما استهدفت ميليشيا إيران مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة غربي اليمن بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، مواصلة لخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وقالت المصادر إن الميليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع قوات اللواء العاشر صاعقة في جبهة حبيل حنش بمديرية المسيمير في محافظة لحج. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من قتل وإصابة العديد من العناصر الحوثية، وأشارت إلى أن الاشتباكات أدت إلى مقتل العشرات من الحوثيين.

صد

كما صد الجيش الوطني في تعز هجومين لميليشيا الحوثي على غرب وشمال شرقي المدينة مكبداً إياها عدداً من الخسائر البشرية والآليات العسكرية.

وقال العقيد عبدالباسط البحر الناطق الرسمي لمحور تعز العسكري لـ«البيان» إن وحدات من الجيش الوطني وبتعاون وتغطية ومساندة نارية من مواقع النسق الثاني للجيش الوطني صدت هجوماً لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في الخندق ومدرسة همدان والصياحي وتلة موكنة بوادي حذران غرب تعز استمر لساعات منذ 3 فجراً وحتى ساعات الصباح الأولى.

وأسفر عن مصرع القيادي والمشرف الحوثي على المواقع الغربية المدعو أبو جحدل من محافظة حجة مع أكثر من 6 من عناصره وجرح أكثر من 10 منهم، إضافة لإحراق عربة عسكرية للميليشيا كانت محملة بالذخائر، في حين أصيب 2 من الجيش الوطني بجروح.

وأضاف البحر أن الجيش الوطني تمكن من صد هجوم آخر للميليشيا في الجبهة الشمالية الشرقية بمواقع الصفا وكلابة والكمب والشعبة والحمد.

وذلك بمهارة عالية وإدارة شبكة نيران منتظمة أسكتت نيران العدو ومدفعيته الثقيلة وأفقدته أهم عوامل قوته، ما أدى لكسر هجومه وإفشال تسللاته وتدمير عدد من أسلحته ومعداته العسكرية وإلحاق الهزيمة بقطعانه وإجباره على التراجع والفرار مخلفاً وراءه بعض جثث أفراده.

استهداف

في المقابل، استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة غربي اليمن بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، مواصلة لخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الميليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون من عيار 82 وعيار 120، وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبسلاح معدل البيكا.

والهجوم هو الثاني على المعسكر خلال أسبوعين، حيث استهدفت ميليشيا الحوثي بصاروخ مقر وزارة الدفاع اليمنية داخل المعسكر نفسه، أثناء اجتماع رفيع ضم وزير الدفاع وقيادات عسكرية من التحالف العربي والجيش اليمني.



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تشهد مدينة تعز انتشاراً لوباء حمى الضنك والتي وصل ضحاياها إلى 100 شخص، إضافة لانتشار حمى فيروسية لم يتم تشخيصها بعد. وكشفت إحصاء رسمية عن وفاة 100 شخص وإصابة 50 ألف آخرين في تعز بسبب حمى الضنك. وحسب الإحصاءات الصادرة عن مكتب الصحة بتعز، فقد تصدرت مديريات (المسراخ والتعزية والشمايتين ومقبنة) حالات الإصابة. تعز- البيان



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لقيأحد أفراد ميليشيا الحوثي مصرعه بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل خلافات بينية تعصف بقيادات وأجنحة ميليشيا الحوثي بالمحافظة. وقال مصدر محلي: إن مسلحاً حوثياً قتل برصاص ميليشيا الحوثي بمديرية مذيخرة جنوب غرب إب بسبب خلافات داخلية.

وأفاد المصدر أن القتيل يدعى أبو همدان «محمد محسن الدميني» ودخل بخلافات مع ميليشيا الحوثي بمنطقة خولان لتصل إلى حد المواجهات المسلحة ومصرعه عقب تعرضه لطلقات نارية أردته قتيلاً.