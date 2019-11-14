فرنسا: استقرار غزة مرتبط بـ«عودة السلطة الفلسطينية»

المصدر: نيقوسيا- وكالات

أعربت فرنسا عن أسفها إزاء «التصعيد» في غزة، معتبرة أن الاستقرار المستدام في القطاع لن يتحقق سوى بـ«عودة السلطة الفلسطينية» إليه، وبتحقيق رفع مشروط للحصار.

وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا تأسف للتصعيد الدائر في غزة»، كما أنّها تدين إطلاق صواريخ من القطاع «تستهدف (منذ الثلاثاء) مناطق مأهولة في إسرائيل».

وقال البيان إن فرنسا «تعرب عن تضامنها مع السكان المتضررين» من الجانبين. ودعت الخارجية الفرنسية جميع الأطراف إلى «ضبط النفس»، كما أعلنت دعمها «لجهود الوساطة»، التي يقودها نيكولاي ملادينوف ومصر.

واعتبر بيان وزارة الخارجية الفرنسية أن «الاستقرار المستدام» في غزة مرتبط «بعودة السلطة الفلسطينية» إلى القطاع ورفع الحصار عنه، تزامناً مع تقديم «ضمانات أمنية ذات مصداقية لإسرائيل».