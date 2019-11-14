عباس يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي

المصدر: رام الله - وكالات

أكدت الرئاسة الفلسطينية أمس ضرورة «الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي» في قطاع غزة.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الرئيس محمود عباس «يبذل جهوداً مكثفةً لمنع التصعيد الإسرائيلي الخطر وتجنب تداعياته».

وطالب أبو ردينة «المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل ضد شعبنا، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني». وحذر الناطق باسم الرئاسة من مغبة هذا التصعيد، مؤكداً أن «المنطقة تعيش حالة توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان هدفه الإضرار بمصالح شعبنا الفلسطيني».