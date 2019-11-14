الأزهر يصف الغارات بـ «الإرهابية»: تكشف الوجه الدموي للاحتلال

المصدر: القاهرة - وكالات

دان الأزهر الشريف، أمس، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ووصفها بـ «الإرهابية».

وأعرب الأزهر عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها إسرائيل، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد الأزهر على أن تلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يوماً بعد يوم تكشف الوجه الدموي الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس. وأكد أن هذه الممارسات تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم. وطالب الأزهر، العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله.