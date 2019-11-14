منظمة المجاهدين تراسل زغماتي لإطلاق سراح بورقعة

راسلت المنظمة الوطنية للمجاهدين في الجزائر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي من أجل التدخل فيما يخص قضية سجن المجاهد بورقعة المعتقل مند 4 أشهر.

وجاء في المراسلة أنه «بعد التطور الذي عرفته صحة المجاهد لخضر بورقعة، التمست المنظمة من وزير العدل لاعتبارات إنسانية ضرورة التدخل».

وأكدت المراسلة أن علاقة المجاهد لخضر بورقعة بالثورة التحريرية علاقة تاريخية، مما يستوجب هذا الالتماس.

وأضافت المراسلة التي أمضاها المجاهد أمحند اوعمر بن الحاج الأمين العام بالنيابة للمنظمة أن صحة المجاهد بورقعة قد تدهورت أخيراً.

ودعت إلى تمكين بورقعة من المكوث في أحضان عائلته لتلقي الرعاية الكافية التي تقتضيها وضعيته. الجزائر - وكالات