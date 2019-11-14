تدمير مواقع للإرهابيين في سرت

المصدر: طرابلس- وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي قصف مواقع للميليشيات في قاعدة القرضابية الجوية بمنطقة سرت، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وتشمل قاعدة القرضابية الجوية، غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة، وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية. وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن مقاتلات القوات الجوية العربية الليبية استهدفت المواقع بعد رصدها من قبل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي.

وأكد المسماري أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة، بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ غارات جوية بطائرات مقاتلة عدة، انقضت على أهدافها في التوقيت الموحد والمحدد، ونفذت مهامها بكل دقة، ما أدى لتدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص، وتم القضاء على هذا التهديد.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الضربات الموجعة هو تدمير القدرات والإمكانات، وحرمان الميليشيات الإرهابية والإجرامية من بناء قدراتها وحرمانها من المناورة واستهداف قواتنا ومنع تحركاتها. وقال: إن السلاح الجوي الليبي يمتلك القدرات الكافية للتعامل مع كل الأهداف باحترافية واقتدار في جميع الظروف ليلاً ونهاراً.

وتشن قوات الجيش الوطني الليبي منذ أشهر، عملية عسكرية واسعة للقضاء على الميليشيات المتطرفة في العاصمة طرابلس.