نقاط أمريكية جديدة في سوريا

المصدر: عواصم- وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن رتلاً عسكرياً أمريكياً دخل إلى الأراضي السورية قادماً من شمال العراق ليلة الثلاثاء/‏‏‏ الأربعاء.

وذكر المرصد أن الرتل دخل عبر معبر الوليد الحدودي، وأن دخوله ترافق مع تحليق لطائرات حربية في سمـاء المنطقــة.

وأوضح أن الرتل يتألف من مدرعات وآليات عسكرية عدة، واتجه نحو القواعد الأمريكية شمال وشمال شرق سوريا.

وأشارت تقارير إلى أن واشنطن تعزز وجودها العسكري في القامشلي والمدن السورية النفطية في شمال شرق سوريا، بالتزامن مع تأجيل تحرك الدوريات الروسية التركية مقررة في تلك المنطقة. بدورها، أكدت وكالات إعلام تابعة للحكومة دخول رتل للقوات الأمريكية من العراق، موضحةً أن الرتل الأمريكي دخل من معبر الوليد الحدودي واستقر في حقل عودة النفطي بالقحطانية.