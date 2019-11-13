قتلى ومصابون في انفجار خط غاز في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع انفجار في خط غاز بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمالي مصر، الأربعاء، ما أدى لوقوع قتلى ومصابين.

وذكر موقع سكاي نيوز عربية أن فرق الإنقاذ والحماية المدنية تواصل التعامل مع آثار الانفجار، فيما تم الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف ومثلها من عربات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وحدث الانفجار في منطقة تسمى عزبة المواسير، نتيجة تسريب مواد بترولية من خط أنابيب تابع لشركة طنطا للبترول.

وأظهرت مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو للحريق الذي نجم عن الانفجار

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 15 شخصاً ووفاة 6 آخرين إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة وفق ما ذكر موقع العربية نت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف مجاهد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما وجهت الوزيرة بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، قطعت التيار عن غرب مدينة إيتاي البارود بعد الحادث كإجراء احترازى.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطوارئ بمستشفيات إيتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار، لاستقبال المصابين من الحريق.

وقال محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، إن أحد أصحاب الأراضي التي يمر بها خط الأنابيب قام برفقة عدد من الأشخاص بكسر الأنبوب لسرقة الوقود، مما تسبب في وقوع الحادث.

وشدد على أن ما حدث هو "سلوك شخصي خاطئ وقد تم القبض على المواطن المتسبب في الحادث وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه".

وقال رئيس شركة أنابيب البترول عبد المنعم حافظ، أنه "في تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية في إيتاي البارود"، وأوضح أن اللصوص ثبتوا بعض الأدوات لكسر الأنابيب، مما سبب تسرب البنزين على الأرض وفي ترعة مجاورة.

وتابع حافظ: "على الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقاما بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة في الخامسة مساء".

لكن "عقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب جراء الحادث".