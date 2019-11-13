بالفيديو.. النواب العرب يحتجون على خطاب نتانياهو في «الكنيست» والأمن يطردهم

المصدر: دبي - البيان

طرد الأمن الإسرائيلي في «الكنيست» (البرلمان)، النائب العربي أحمد الطيبي من جلسة، عندما كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يلقي كلمة، لتبرير عملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بهاء أبو العطا، وما تبعه من عدوان على قطاع غزة ما زال مستمراً وأدى إلى استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.

وأظهر فيديو الطيبي وهو يحتج على أقوال نتانياهو، التي اتهم فيها النواب العرب بدعم ما أسماه «الإرهاب»، وقاطع نتانياهو أثناء كلمته قائلاً «أنت مُحرّض وكاذب» ذلك قبل أن يأمر رئيس الجلسة، بإخراجه من القاعة برفقة أحد عناصر أمن البرلمان.

وقاطع الطيبي وعدد من النواب العرب كلمة نتانياهو، التي حاول خلالها النأي بأزمته السياسية عن قراره بتنفيذ عملية الاغتيال ثم العدوان على غزة.

واتهم نتانياهو حركة الجهاد الإسلامي، بالمسؤولية عن الموجة الجديدة من التصعيد الإسرائيلي، التي بدأت الثلاثاء، وفق زعمه.

ورد النواب العرب بصوت مرتفع على نتانياهو، قبل أن يغادروا القاعة احتجاجاً على أقواله.

بالفيديو.. النواب العرب يحتجون على خطاب نتانياهو في «الكنيست» والأمن يطردهمhttps://t.co/IXcMx5MelS#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/E2PegkOhB4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 13, 2019

وقال النائب العربي وليد طه، مقاطعاً نتانياهو: «كفاك تحريضاً على ممثلي المجتمع العربي في الكنيست، أنت تمارس التحريض بحق المجتمع العربي بشكل دائم، لا يليق برئيس حكومة التحريض ضد النواب العرب بهذا الشكل المعيب».

وفجّر اغتيال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، مواجهة لا تزال مستمرة، أسفرت عن ارتقاء 21 شهيداً وعشرات الجرحى.

وللقائمة العربية 13 عضواً في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعداً.