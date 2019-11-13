الإمارات تروي عطش 750 ألف عراقي بالموصل

المصدر: الموصل - وام

بدعم من دولة الإمارات، افتتحت أمس محطة معالجة «مياه القبة» في شرق الموصل بالتعاون مع الحكومة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك ضمن 23 مشروعاً يتم تنفيذها في العراق، وبتمويل قدره 220 مليون درهم (60 مليون دولار) من دولة الإمارات.

وتعتبر هذه المحطة من أكبر محطات المياه في محافظة نينوى في شرق الموصل، وتغطي 75 في المئة من احتياجات المدينة ويستفيد منها 750 ألف شخص.

ويقدر عدد المستفيدين من المشاريع 1.2 مليون شخص، إذ تهدف هذه المشاريع إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق الخدمية والاجتماعية في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والإسكان، والمساهمة بشكل إيجابي في توفير فرص عمل وبناء القدرات الوطنية.

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