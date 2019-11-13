وزيرة الأشغال العامة الكويتية تستقيل تفادياً لطرح الثقة

المصدر: الكويت - وكالات

أعلنت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان رمضان بوشهري، أمس، استقالتها من منصبها في مجلس الأمة (البرلمان) تفادياً لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بوشهري، وهي أيضاً وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، قولها «من هذه المنصة أعلن تقدیم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق».

وقالت إنها تقف الیوم «برأس مرفوعة» في مواجهة أصحاب النفوذ، معربة عن فخرها واعتزازها بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة. خاضت الوزيرة منذ صباح أمس استجواباً مقدماً من النائب عمر الطبطبائي الذي يتهمها بإساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار المال العام وسوء الإدارة في أزمة الطرق بعد تعرض طرق الكويت لأضرار فادحة بسبب الأمطار التي هطلت بغزارة العام الماضي.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، أن عشرة نواب تقدموا بطلب لطرح الثقة بالوزیرة بوشهري.

وصرح مصدر برلماني أن مؤيدي طرح الثقة في الوزيرة تجاوزوا الـ 25 اسماً، وجاء ذلك بعد أن وقع 22 نائباً، على كتابين لطرح الثقة بالوزيرة.

وخاض وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح الصباح، استجواباً ثانياً، أمس، من النائب رياض العدساني.