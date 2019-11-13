الحكومة الفلسطينية: نتكئ على مصر في المنعطفات الصعبة

المصدر: القاهرة - وكالات

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أمس، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يشكل نقطة ارتكاز مهمة يتكئ عليها الشعب الفلسطيني عند المنعطفات الصعبة.

وتابع ملحم: «مصر هي الحامية والحاضنة للقضية الفلسطينية، وهو موقف قومي يلامس مواضع التقدير والثناء لدى الشعب الفلسطيني وقيادته».

وشدد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية قائلاً: «نحن في وقت الشعب الفلسطيني هو أحوج ما يكون فيه لدعم الأشقاء، ولا سيما الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، التي نتوجه لها بالشكر والتقدير رئيساً وحكومة وشعباً». وعزى ملحم هذا الثناء والشكر لما تقدمه مصر من دعم متواصل للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية.

يذكر أن العلاقة بين الفلسطينيين ومصر تعود إلى زمن قديم، وقد روى المصريون أرض فلسطين بدمائهم، ولم تكن مصر في أي وقت من الأوقات خارج سياق الهم الفلسطيني، كما أن الشعب المصري يحمل القضية الفلسطينية باعتبارها قضيته. وكانت مصر المساهم الأساس في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وتأمين الاعتراف الدولي الواسع بها.