إدانة عربية وإسلامية لعدوان الاحتلال على غزة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أدانت الرئاسة الفلسطينية ومعها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين.

وحملت الرئاسة الفلسطينية، في بيان أمس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع، كما طالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فوراً، وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.

وأدانت جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على غزة. وحمّلت الجامعة، في بيان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة من العدوان، بارتكابها الجريمة النكراء فجر أمس بكل نتائجها وتداعياتها.

والتي تأتي في سياق محاولات إسرائيلية مكشوفة لتدفيع الشعب الفلسطيني أثمان مآزقها وأجنداتها من دماء أبنائه، وتقويض الأوضاع في غزة المحاصر إلى المزيد من التدهور، وإلى جر المنطقة نحو المزيد من العنف والاضطراب الذي تتجاوز انعكاساته حدود المنطقة إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

التعاون الإسلامي

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بعد العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال على غزة. وأدانت المنظمة بشدة هذا العدوان، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

الأردن يدين

ودان الأردن بشدة العدوان ضد قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير حماية للفلسطينيين. وعبّر بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانة المملكة هذا العدوان. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز قوله إن «التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة».

ألمانيا أدانت قصف المستوطنات من غزة ولم تدنِ الغارات الإسرائيلية على القطاع، ودعت إلى نزع فتيل التوتر قائلة إنه لا يوجد مبرر للعنف ضد المدنيين الأبرياء. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: «نستنكر إطلاق الصواريخ هذا بأشد العبارات. ندعو لضبط النفس وإنهاء العنف. نؤيد بشدة جهود مصر والأمم المتحدة للوساطة».