تظاهرة أمنية مؤيدة للمحتجين في كربلاء

المصدر: بغداد - وكالات

خرج المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية والمتقاعدين في تظاهرة مؤيدة للمحتجين في كربلاء، فيما توافد آلاف من العراقيين بعد ظهر أمس إلى ساحة التحرير وساحات التظاهر في عدد من المحافظات بمشاركة شعبية واسعة وهم يهتفون شعارات للمطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور.

وردد المشاركون شعارات تطالب بإطلاق سراح الناشطين والمدونين الذي تم اختطافهم من قبل جهات مجهولة. ومن المتوقع أن يستأنف طلاب العراق اليوم الأربعاء عمليات الإضراب عن الدوام في المدارس بجميع مراحلها الدراسية الأولية والثانوية والجامعات لينضموا إلى ساحات التظاهر.

وخلت ساحات التظاهر خلال ساعات النهار أمس من أية مظاهر للعنف والصدامات مع القوات الأمنية، فيما شوهد نصب خيام وسرادق جديدة لاستقبال المعتصمين في ساحات التظاهر.

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت اجتماعاً مع رؤساء الاتحادات والنقابات الجماهيرية في العراق لبحث مطالب المتظاهرين والمطالبة بالكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.