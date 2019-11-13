جدل في ألمانيا وهولندا حول عائدين مشتبه في انتمائهم لـ «داعش»

المصدر: عواصم - وكالات

أثارت خطط تركيا لترحيل أوروبيين بينهم ألمان وهولنديون مشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش جدلاً بين الساسة في ألمانيا والقضاء في هولندا، حول مدى استعداد البلاد لاستقبال هؤلاء العائدين والتعامل معهم بمقتضى القانون.

وذكر خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أرمين شوستر، أن بلاده مستعدة على النحو الكافي لعودة هؤلاء الألمان.

حيث قال السياسي في الحزب المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل في تصريحات لشبكة «إيه آر د» الألمانية الإعلامية أمس، إنه أصبح من الواضح أن هؤلاء الألمان يريدون العودة في وقت ما، وأضاف: «من الواضح بالنسبة لنا أننا نريد رؤية أي خطير أمنياً في الحبس وليس طليقاً».

وذكر شوستر أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) تعلم بأمر خطيرين أمنياً مشتبه بهم، وقال: «كل عائد ستستقبله سلطات الأمن في المطار وستستجوبه بعد ذلك على نحو مكثف»، مضيفاً في المقابل أنه لن يكون من السهل دائماً إثبات مشاركة أحد الخطيرين المشتبه بهم في عمليات قتالية لدى داعش.

ومن جانبه، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، شتيفان توماه، في تصريحات لإذاعة ألمانيا عدم وجود إجراءات موحدة حتى الآن لاستعادة أنصار داعش الألمان، وقال: «الحكومة أزاحت الموضوع من أمامها، ووضعت رأسها في الرمال»، مضيفاً أنه لا يمكن ممانعة عودة مواطنين ألمان إلى بلدهم، إلا أن هناك حاجة إلى خطة لتنظيم الأمر وإدارته من دون فزع، على حد تعبيره».

وفي المقابل، انتقدت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، سيفيم داجدلين إعدادات الحكومة لعودة أنصار داعش الألمان.

وقالت داجدلين في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا، إنه لم تتوفر حتى الآن معلومات عن الجرائم التي ارتكبها أنصار داعش الألمان في سوريا، مضيفة أنه سيكون من الصعب للغاية ملاحقتهم جنائياً من دون هذه المعلومات، محذرة من عدم تمكن سلطات الأمن من إيداع هؤلاء الأفراد السجن فور وصولهم إلى البلاد بسبب عدم امتلاكها أدلة كافية ضدهم.

وتعتزم تركيا ترحيل 7 ألمان مشتبه في انتمائهم لـ «داعش» مع طفلين إلى ألمانيا.

وقالت هولندا أمس إنها ستطعن على قرار محكمة يلزمها باستقبال عشرات الأطفال الذين انضمت أمهاتهم إلى تنظيم داعش في سوريا. وقضت محكمة في لاهاي الاثنين بأنه يتوجب على هولندا أن تقدم مساعدة فعالة لاستعادة 56 طفلاً يعيشون في ظروف معيشية صعبة في مخيمات بسوريا.