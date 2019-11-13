صد هجومين للميليشيا غرب الضالع

المصدر: عدن - البيان

صدت القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة، هجومين منفصلين شنتهما ميليشيا الحوثي، في شمال غرب محافظة الضالع.

وذكرت مصادر عسكرية، أن ميليشيا الحوثي نفذت هجومين منفصلين على مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة والمقاومة في جبهة «هجار»، 5 كم شمال الفاخر. التي استدرجت عناصر الميليشيا إلى العمق وخاضت معها مواجهات عنيفة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المهاجين.

المصادر أكدت أن هجوماً آخر شنته الميليشيا من محورين على جبهة بتار غربي الفاخر جنوب مخلاف العود، حيث استهدفت الميليشيا حبيل عُبيد شمال شرقي مديرية الحشاء، والمحور الثاني استهدف حبيل السماعي غربي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

كمائن

وحسب المصادر فإن القوات المشتركة نصبت الكمائن للميليشيا واستخدمت فيها بدرجة أساسية قذائف الـ«آر بي جي» والقنابل اليدوية، قبل أن تخوض مواجهات مباشرة مع الميليشيا وتلحق بهم خسائر كبيرة، كما استهدفت مدفعية المشتركة معسكر الجب جنوب غربي الفاخر والمواقع التي تتمركز فيها جنوبي حبيل السماعي، وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وطبقاً لهذه المصادر اندلعت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثي صوب تحصينات القوات المشتركة في جبهة باب غلق شمال غربي مديرية قعطبة.

تقهقر

وقال قائد اللواء الرابع مقاومة العقيد أوسان الشاعري، إن القوات المشتركة تمضي بكل ثقة وثبات في سبيل تحقيق الأهداف العسكرية الاستراتيجية المشتركة للمعركة في إطار الشراكة مع دول التحالف العربي، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي في وضع لا يحسد عليه، وتشهد كل يوم مزيداً من التقهقر وتتعرض للهزائم المتتالية بشكل مستمر.

إلى ذلك واصلت ميليشيا الحوثي، تصعيدها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غربي اليمن. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بقيام الميليشيا باستهداف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بمختلف أنواع الأسلحة في أوقات متفرقة. وقالت المصادر إن مواقع القوات المتمركزة في أطراف المديرية تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة وبقذائف «ار بي جي» بشكل عنيف.

وأشارت إلى قيام الميليشيا بتكثيف استهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.

وتأتي هذه الخروقات والانتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والانتهاكات المتواصلة. وفي حيس، قصفت ميليشيا الحوثي بالقذائف المدفعية مواقع القوات المشتركة.