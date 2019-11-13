رئيس البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

المصدر: وام

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وإلزام القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.

وحمل رئيس البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني وقصفه بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة في تحد صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوز مدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.