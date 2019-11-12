القضاء السعودي يحكم بالسجن والإبعاد لـ38 متهماً بالإرهاب

المصدر: الرياض - وكالات

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الثلاثاء، حكماً ابتدائياً بحق 38 متهماً، بعد ثبوت إدانتهم بعدد من التهم المتعلقة بالإرهاب.

ووفقاً لقناة «الإخبارية» السعودية، فإن المتهمين انتهجوا النهج التكفيري المخالف للكتاب والسنّة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، وكذلك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وأشارت إلى أن أحدهم قام بـ«إنشاء تنظيم إرهابي سري أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة وقيامه بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام».

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن 25 سنة، والمدعى عليه الثاني بالسجن مدة 20 سنة، والمدعى الثالث بالسجن مدة 15 سنة.

وتراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن بمدد متفاوتة من 12 سنة و6 أشهر حتى سنتين و6 أشهر، والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.