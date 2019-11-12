خالد بن سلمان والبوسعيدي يستعرضان ملفات المنطقة

المصدر: مسقط - وكالات

استقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، ببيت البركة الليلة الماضية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل الأمير خالد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية. فيما حمّل السلطان قابوس الضيف نقل تحياته وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة.

وعُقدت جلسة مباحثات عمانية-سعودية في مسقط، أمس، بين الأمير خالد بن سلمان والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وبحث مجالات التعاون بين وزارتي الدفاع، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الملفات التي تتعلق باستقرار المنطقة.