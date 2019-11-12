وزير الدفاع الروسي يصل إلى القاهرة لبحث التعاون الأمني

المصدر: د ب ا

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن روسيانا ماركوفسكايا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات أدلت بها للصحفيين أنه من المتوقع أن يترأس شويغو خلال الزيارة وفدا خلال الاجتماع السادس للجنة التعاون الدفاعي الروسي المصري.

وأضافت أنه في إطار عمل اللجنة، سيُعقد اجتماع منفصل مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد أحمد زكي.

وأشارت إلى أن المحادثات ستركز على قضايا التعاون الأمني على المستويين الدولي والإقليمي والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك قضايا التعاون العسكري والدفاعي الروسي المصري.