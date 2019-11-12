4 حالات طعن بمنتزه الملك عبدالله في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودية في الرياض ياسر الجلاجل، أن فرقة الهيئة المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بالملز باشرت حادث طعن مساء "الاثنين"، وتم تدعيم الفرقة على الفور بفرق أخرى لمباشرة الحدث لتكون في وضع الاستعداد التام.

وقال الجلاجل، إنه "عند الساعة الثامنة مساء الاثنين، تلقت الفرق المشاركة في المنتزه بلاغًا من أحد المنظمين بوجود حالات طعن"، مؤكدًا أنه تم على الفور مباشرة الحادث، وإبلاغ غرفة العمليات بتدعيم الفرقة، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

وتابع، أنه تم توجيه تسع فرق إسعافيه للحدث وتم نقل حالتين طعن عن طريق الهلال الأحمر، فيما تم نقل حالتين أخريين عن طريق وزارة الصحة.

وأشار إلى أن القيادة الميدانية كانت متواجدة أثناء الحدث وتم الانتهاء منه في التاسعة وأربع دقائق.